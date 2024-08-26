7月商舖買賣金額按月升逾六成半

來源:美聯工商舖圖片 中評社香港8月26日電／香港商報網報導，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年7月商舖買賣註冊宗數錄77宗（主要反映6月市況），按月下跌約12.5%。註冊成交金額則錄約12.5億元，按月上升約65.9%。



若按銀碼劃分，價值500萬元或以下及介乎500萬以上至1000萬元的商舖註冊量最新分別有41宗及11宗，按月分別下跌約9宗及8宗。介乎1000萬以上至2000萬元及2000萬元以上至5000萬元物業分別錄得13宗及9宗，按月分別上升約3宗及1宗。而介乎5000萬元以上至1億元的商舖註冊量亦錄得2宗。



另外，7月錄得1宗逾億元註冊成交，華潤隆地以約5.4億元向麗新集團及帝國集團購入將軍澳唐賢街29號藍塘傲基座商場，物業商舖部分佔地4層，另提供154個車位。



其他大手成交方面，據美聯旺舖董事梁國文表示，快餐店連鎖集團大快活（052）以約6288萬元購入新蒲崗采頤花園地舖自用，平均呎價約17525元。品牌早於2015年已進駐上址，現時承租多年後決定於淡市轉租為買。除了屋苑商舖外，核心區的舖位業主亦擴大議價空間，吸引投資者承接。其中，中環域多利皇后街13至14號地舖以約3588萬元易手，旺角太子道西150至152號太子商業大廈地舖亦以約5250萬元沽出。