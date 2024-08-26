﻿抑鬱症困擾　城大教授九龍塘站墮軌不治

中評社北京8月26日電／據大公報消息，香港城市大學一名教授疑受抑鬱症困擾，昨日在港鐵九龍塘站墮軌身亡。



事發昨日中午12時37分，東鐵線一列往金鐘方向列車駛入九龍塘站2號月台時，車長發現有人突然由月台第9卡4號門位置闖入，即時煞停列車。車站職員發現有人墮軌，亦立即按動月台緊急掣，並通知控制中心報警。警方及消防員趕至現場，大批消防員在路軌將困於車底的男子救出，惟他因被列車輾過，救援人員在下午約1時20分證實其當場死亡，警方在現場檢獲遺書，透露情緒及工作問題而不快。警方又檢查月台閉路電視，在現場無發現可疑之處，案件列作“自殺及屍體發現”，案件交由九龍城警區雜項調查隊跟進。



據悉，死者是城市大學建築與土木工程系的教授李衍樺（59歲），持香港身份證。消息指他患有抑鬱症並正接受治療，近期曾向太太透露因工作感到壓力。昨日上午9時許，事主離開大角咀的寓所前往上班，至近中午時分用八達通進入港鐵九龍塘站，並透過電話WhatsApp聯絡太太，表示遺留銀包在的士上，又向太太表示自己身處九龍塘站。



城市大學回復查詢時證實事件，並對事件深表難過，對李教授的家屬致以深切慰問，大學正瞭解事件及會聯絡其家屬，將提供一切適切可行的協助。



據城大的校網顯示，李衍樺的研究興趣及領域，主要在太陽輻射和采光、節能建築設計、建築節能和建築能源模擬方面。