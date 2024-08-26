醫管局自助服務便捷　病人求診免排六次隊

中評社北京8月26日電／據大公報消息，醫院管理局專科門診上年度有逾800萬就診人次，病人由登記及繳費到預約覆診時間，排隊等候次數隨時可高達六次。為優化病人等候流程，醫管局推出多項自助預約服務，病人可透過電子手機應用程式“HA GO”，以及“一站式電子服務站”的功能，以代替傳統櫃枱掛號、繳費、預約等程序，理順專科門診的運作流程。／大公報記者 鐘佩欣



醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，現時病人到公立醫院專科門診就診，從登記、繳費、診前檢查、見醫生、取藥、預約新症或抽血、查詢診期等，在傳統流程上，或需排隊輪候六次，有些病人會提早到門診等候登記等程序，令等候時間過長。為改善等候情況，醫管局於過去兩年，將專科門診就診流程電子化。



現時，病人在就診當日，可透過“HA GO”預先完成登記及繳費手續，在醫院可透過電子健康服務站進行自助量血壓等，病人更可透過“HA GO”查看門診和藥劑部即時輪候狀況，以及選擇藥物送遞服務等。預約抽血期、新症預約均可以透過手機處理。另外，全港約有250個地點，涵蓋37間醫院設有“一站式電子服務站”，同樣可處理登記、繳費、預約抽血期等。



設送藥服務 不用等候



70歲的盧女士每年需往返屯門醫院數次以覆診，她說現時所有登記、繳費、預約等程序，都可在“一站式電子服務站”內完成，“以前覆診需要排隊，有10多人排隊，完成登記才可以見醫生”，如今服務站掃描身份證就可以看醫生，不用多次排隊，時間安排上更彈性。



截至今年第二季，“HA GO”已錄得335萬個下載，逾262萬個正式會員。李立業表示，電子化服務整體使用率不錯，現時近九成病人繳付診金與藥費時，選擇電子支付，其中四成透過“一站式電子服務站”繳費；另有12000名病者使用送藥服務，他又表示，醫管局目標是期望患者從登記至取藥離開醫院可在兩小時間內完成，現時約有85%患者可達標。

