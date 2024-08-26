﻿青年體驗機場工作假期　立志投身航空業

中評社北京8月26日電／據大公報消息，香港國際機場預計需額外聘請約一萬名員工，為吸引年輕人加入航空業，機場管理局的航空業體驗計劃，透過“工作＋假期”模式，提供免費住宿及學習津貼，並安排機場工作機會。兩位去年參與計劃的年輕人，均經歷極端天氣，在人手不足、天氣惡劣的情況下，緊守崗位，直到看到飛機順利啟航。他們認為一年的體驗，提升自我抗壓能力，重拾信心，強化自己勇敢追夢的決心，有參與者視航空業為終身職業，目標是成為飛機師。



強台風下完成任務



“我見到飛機可以順利起飛，很有滿足感。”23歲的袁咏芝現於國泰航空任職航務事務主任，主要負責飛機內部機組人員的協調。她去年6月從香港科技大學畢業，入職後不久，10月便遇上強台風“小犬”來襲，大部分員工未能準時上班，她手忙腳亂，“有一點慌張，腦袋一片空白，系統按鈕都按錯”。



袁咏芝於大學主修生物科學及商科，小時候看電視劇《衝上雲霄》萌生“航空夢”。去年入職前，她在機管局就業博覽認識到工作假期計劃，去年9月展開為期一年的體驗活動，經歷這一年，提升了抗壓能力，明白團隊精神、應變能力的重要。現時她以飛機師為終極夢想，“我好希望帶乘客安全地到達目的地”。



24歲的蕭君浩原本於THEi（香港高等教育科技學院）就讀建築相關學科，去年至三年級時決定休學一年，參與航空業先導計劃，在航空公司任職航務操作主任，在飛機起飛前，負責確保行李上落、機油加裝等程序完成，再向機組人員報告。“小犬”襲港期間，人手不足，所有協調程度都變得更困難，“我當時在停機坪有雨衣都全濕，下雨天很嘈吵，需要大聲使用對講機。”蕭君浩憶述，當日在停機坪看著飛機能如常起飛，感到興奮，形容是解鎖新技能。