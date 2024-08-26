港女孩西安粵語誦詩　走紅網絡

中評社北京8月26日電／據大公報消息，近日一名9歲的香港女孩在西安街頭用粵語對詩，對方用普通話說上句，女孩立即以粵語接出下句，背誦出範仲淹的《岳陽樓記》、白居易的《長恨歌》等著名古詩文，二人對答無縫對接、句句流暢，女孩以粵語諗詩時語調抑揚頓挫，十分精彩，引起不少市民圍觀拍攝，視頻在網絡發出後引起熱議，不少網民贊嘆女孩學識淵博，更有網民評論“用粵語朗誦古詩文，聽起來更有韵味！”



網民大贊古文水平高



視頻中可見，一名身穿短袖、頭紮馬尾的小女孩自稱來自香港，今年9歲，在人群中挑戰古詩詞背誦，主持人以普通話起頭背誦北宋文學家範仲淹的《岳陽樓記》，女孩則氣定神閒，十分自信地以粵語對答，一人一句，很快便背誦完全篇古文，其間周圍不少市民都忍不住贊嘆，並拿出手機拍攝記錄。



隨後二人又背誦了初唐詩人王勃的《滕王閣序》，以及唐代文學家白居易的《長恨歌》和《琵琶行》，女孩全部對答如流，絲毫不怯場，其間更會搶答，尤其背到“先天下之憂而憂，後天下之樂而樂”、“落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色”等千古名句時，更是注重抑揚頓挫、語調悠長。



視頻被傳上網絡後，引起不少香港網民的關注，大家紛紛贊嘆女孩的古文水平，同時贊她的粵語發音標準，更有不少人細細品味，討論粵語與古漢語關係，而用粵語讀古詩詞，更能凸顯中華古詩詞之美。



為了進一步弘揚唐文化，提升遊客的體驗，西安大唐不夜城推出了《華燈太白》、《詩意長安》等多個沉浸式體驗互動項目。目前，與“李白”對詩已經成為西安大唐不夜城最火的互動項目。據瞭解，在大唐不夜城的對詩活動，每天有很多小孩參與。大公報記者向大唐不夜城查詢，對方回復稱對這位以廣東話對詩的女孩有點印象。