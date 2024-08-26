巴裔區議員：往返內地好方便

中評社北京8月26日電／據大公報消息，國家出入境管理局為非中國籍香港永久性居民簽發“港澳居民來往內地通行證（非中國籍）”的新政策，實施至今逾一個月，申請反應踴躍。本身是巴基斯坦裔的九龍城區議員利哲宏表示，其區議員辦事處至今已協助近600個個案辦理申請手續，現時每天仍至少協助10至15個申請個案。



利哲宏感嘆使用新證前後的分別極大，不但減省輪候過關時間，也加強對國家的歸屬感，感受到國家認同自己是國家的一分子。有等待領取新通行證的申請人說，希望取得新證後，與家人可經常返回內地，瞭解國家的發展、文化和歷史。＼大公報記者 戴靜文



國家於7月1日宣布這項新政策，本港的少數族裔社群甚為關切，當日早上，利哲宏的電話便響個不停，“他們很積極、很緊張，我從未見過他們如此緊張。”利哲宏接受政府新聞網訪問時說。



這張卡式證件，對需要往返內地的少數族裔人士而言，意義非凡。國家出入境管理局7月10日起簽發該新證件，不少人取證後急不及待試用，並對其帶來的通關便利贊不絕口，利哲宏也是其中一員。他在取得新證後，即日便與朋友駕車到上水，轉乘港鐵到落馬洲站經福田口岸過關。同行持內地通行證的巴裔同鄉艾歷斯，也和利哲宏一樣對新證件的便捷程度充滿期待。



“新通行證推出前，我也會和利哲宏一起到內地，有一次他要接受檢查，我等了他差不多兩小時，真的很辛苦。”艾歷斯說，過往有數次會議，也因利哲宏等候過關的時間太長而被迫取消。



利哲宏感嘆使用新證前後的分別極大，從此不用再為申請簽證大排長龍之餘，過關時也不必與其他外國人一起排隊。“以前我們要在外國人通道排隊。我們其實和其他外國人不同，我們持有香港永久性居民身份證，但在那裡排隊辦手續卻要花很長時間。”

