《藝術家生涯》在中央歌劇院上演

中評社北京8月26日電／據新華社消息，24日晚，世界經典歌劇《藝術家生涯》在中央歌劇院首演。



該劇講述了藝術家詩人魯道夫、畫家瑪切洛、音樂家蕭納爾和哲學家科林的故事，他們生活雖然貧苦，內心卻充實而樂觀。



這部跨越時空的經典歌劇，以其深厚的情感、動人的旋律，帶領觀眾走進一段關於愛情、夢想、分離與珍惜的悲情故事。