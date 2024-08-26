解碼古城泉州的文化自信樣本

中評社北京8月26日電／據新華社消息，泉州，枕山襟海，是海上絲綢之路的起點之一，馬可·波羅筆下盛贊的東方大港。六勝塔下、洛陽橋邊，紅艶如火的刺桐繁花與泉州港往來穿梭的高檣大舶交相輝映，造就了泉州“刺桐城”的美名，泉州港也由此得名“刺桐港”。



作為宋元時期中國的海上商貿中心，農耕文明與海洋文明在這裡“邂逅”，締結出東西文化和諧共生的城市景觀，也積澱了刺桐城多元包容、愛拼敢贏的文化底色。



這座“半城煙火半城仙”的“世遺之城”，從陸地走向海洋，從歷史走向未來，文脈綿長、生生不息。



多元共融



初秋，九日山依舊草木葱蘢，摩崖石刻掩映於蒼翠之中，如同歷史的低語，講述著老城的過往。



“泉州的開發始自周秦，西晉末年衣冠南渡，中原士族大批湧入，為這裡厚植中原文化底色。”泉州南安市世界文化遺產保護中心負責人何春燕介紹，古時晉人將懷鄉之情寄於山水，如今的泉州才有了九日山、晉江、洛陽江等具有中原特色的地名。



地處東南一隅，西有戴雲、武夷等山脈阻擋，東有三灣十二港及太平洋季風的自然優勢，因地制宜的泉州人，便將目光投向了大海。



唐代以來，泉州儒商並重、大興海貿。至宋元時期，刺桐港已與約100個國家通商貿易，出現“漲海聲中萬國商”的繁榮景象。

