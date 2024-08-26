創新美食　融合兩岸風味

中評社北京8月26日電／據大公報消息，江富舜從小就跟隨長輩一起生活在台北市著名的眷村──嘉禾新村，其祖父母和父母都來自大陸。“我家的籍貫一直是填安徽省泗縣（現為江蘇省泗洪縣），祖籍是山東蘭陵。”江富舜說，當年居住在眷村的人們來自大陸的大江南北，他們把各自故鄉的美食帶到台灣，並結合台灣當地食材加以烹製，最終形成別有風味的眷村美食。



“眷村美食源自大江南北的美食，本來就是大陸和台灣美食的融合。”他舉例說，1949年大陸數百萬軍民遷台後，一時間台灣資源短缺，很多人就到海邊撿拾海蠣，配上雞蛋煮食，就成了台灣經典小吃蚵仔煎。同時，因為台灣空氣潮濕，大米容易發黴不能長期保存，而面粉更易於保存，所以當年很多老兵經常用面粉製作各自故鄉口味的面食，有人加上牛肉罐頭做澆頭，不料成為一道美食，這就是台灣牛肉面的由來。



正因為融合了兩岸風味，眷村美食在兩岸均深受民眾喜愛。江富舜表示，在目前主打台灣特色美食的基礎上，自己正在考慮進一步融合台灣美食和大陸美食，開發一些具有兩岸風味的創新美食，以滿足更多消費者的需求。



與此同時，江富舜還計劃實施線上線下融合的營銷模式。目前，他已經註冊成了一家營銷公司，跟相關機構合作，用新的網絡營銷方式去帶動餐飲業務發展。