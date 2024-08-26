家庭結構小型化　預制菜萬億商機

中評社北京8月26日電／據大公報消息，雖然社會上存在一些對預制菜“妖魔化”的言論，導致部分民眾對預制菜存在誤解，但是台胞江富舜依然非常看好大陸預制菜的市場前景。他強調，正規廠商生產的預制菜出廠前都會經過嚴格的檢驗檢測，不會存在食品安全問題，完全可以放心食用。從產業發展情況來看，市場對預制菜也是高度認可。數據顯示，2023年大陸預制菜市場規模已經超過5000億元（人民幣，下同），同比增長23.1%，呈現快速上升態勢，到2026年有望超過10000億元。



江富舜指出，大陸經濟發展提升消費者購買力和改變飲食結構，而加班文化、快節奏生活導致很多人沒有精力烹飪，家庭結構小型化趨勢又增加了預制菜目標消費群體，由此催生出“便捷又美味”的C端需求（需要滿足使用者的日常需求）。而從B端（需要滿足企業商業需求）來看，疫情後餐飲企業降本增效需求上升，連鎖店對口味標準化和安全性有更高要求，加上外賣市場爆發，都使預制菜成為剛需。



鎖定江浙滬地區 線上線下布局



當前大陸方面的政策也積極支持預制菜產業健康發展，出台了一系列政策措施。江富舜認為，這些因素叠加在一起，將會進一步促進預制菜產業蓬勃發展，未來成長空間十分廣闊。他表示，江浙滬地區人口多達近1.8億，且對預制菜認可程度較高。因此，他看准這個商機，鎖定於江浙滬地區為主要目標市場，以一般消費者、加盟店、電商、超商為主要客戶。目前，公司已在江蘇太倉設立熟食工廠，在上海設立肉類處理廠，公司產品皆為自主研發配方及加工工序，已和眾多線上電商平台和線下連鎖店建立廣泛合作。