台灣眷村美食飄香昆山

中評社北京8月26日電／據大公報消息，在台商台胞聚集的江蘇昆山，有一家主打台灣美食的網紅餐廳，開業將近20年，每到飯點都吸引很多台商台胞和本地市民前來“打卡”。它是台灣“眷村三代”江富舜創立的餐飲品牌。十幾年來，江富舜致力於還原記憶中的眷村味道，既讓大陸同胞品嘗到原汁原味的眷村美食，也讓身在大陸打拼的台灣同胞一解舌尖上的鄉愁。＼大公報記者賀鵬飛昆山報導



台灣青年江富舜於2000年從台北去上海工作，當時大陸經濟高速成長，餐飲業也隨著人們消費水平的提升而步入發展快車道。不過放眼整個大陸餐飲市場，雖然中西方美食品牌越來越多，但正宗的台灣美食特別是眷村美食仍然難覓蹤影。



從小在台灣眷村長大並對眷村美食情有獨鐘的江富舜意識到，這是一個巨大的商機。2007年，他來到臨近上海的昆山，開出第一家餐廳。自1990年代初期以來，大批台商台胞湧向昆山投資興業，使這座城市成為聞名遐邇的“小台北”，而江富舜選擇在昆山創業，無疑有利於快速開拓市場。



憑借地道的台灣風味，江富舜的餐廳很快在昆山台商台胞中建立起良好的口碑，同時也受到很多當地市民的喜愛。眼看著生意越來越好，江富舜次年便在昆山開出第二家店，隨後又陸續在上海、無錫、常州、南通、合肥等城市開設連鎖店。但突如其來的新冠疫情讓餐飲業遭受巨創，在疫情結束後，餐飲消費﻿復甦，江富舜又燃起了鬥志。不過他也總結經驗教訓，及時調整了發展策略，從原來投入較大的重餐飲轉向當下流行的輕餐飲，除昆山兩家老店保留鐵板燒、火鍋等傳統重餐飲模式外，新開門店全部以眷村美食、台式小吃等輕餐飲為主。同時，統一使用品牌，以形成品牌效應。



連鎖零售與電商銷售相結合



在昆山門店業務穩步回升後，去年6月，江富舜在蘇州開店，主食以台式紅燒牛肉面、肉燥乾拌麵、黃金泡菜海鮮麵等台灣風味面條為主，副食則包括台式香腸、花枝丸子、炸天婦羅、炸叉燒肉等台灣知名小吃，此外還有凍檸茶、仙草蜜、芭樂汁等台式飲品，讓消費者在大陸也能嘗到原汁原味的台灣眷村美食。有網友將江富舜餐廳的台式牛肉面列為“愛蘇州的第100個理由”。

