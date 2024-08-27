戚嘉林答中評：兩岸應該聯手恢復歷史真相

台灣統一聯盟黨主席戚嘉林（中評社 林艷攝） 中評社香港8月27日電（記者 林艶）台灣統一聯盟黨主席戚嘉林日前在香港出席全球華僑華人促進中國和平統一大會並接受中評社記者採訪表示，民進黨政府針對兩岸血脈相連的論述進行弱化、剝離還有虛化，是要重新建構一個“台獨”史觀的論述。他認為，兩岸應聯手恢復歷史真相。



戚嘉林表示，根據民進黨政府洗滌人心的邏輯推理，未來會進一步從事“台獨史觀”的夯實。蔡英文在意識形態方面的做法已經很清楚，就是重建“原民史觀”，在其任內修正了很多法令，包括《原住民身份法》、《原住民族語言發展法》等，並成立《原住民族歷史正義與轉型正義委員會》，由其親自擔任召集人。整體而言，過去的八年，蔡英文已經從政治、經濟、文化各方面提升了原住民的政治地位和經濟利益。事實上，原住民僅佔島內1.7%的人口，但因為原住民有“原住”二字，就被拉抬到台灣主體性的政治高度，由此來構建台灣人的新認同。



戚嘉林指出，我們本來就是兩岸血脈相連，但民進黨當局試圖塑造島內正確國族認同的混淆，針對“兩岸血脈相連”的論述進行弱化、剝離與虛化，要深化“台獨”史觀的論述，包括台南市政府推動的《台南400年》，包括拍電影等，從文化角度方方面面進行建構。



戚嘉林認為，我們應該特別注意意識形態層面，並提出具體的反駁措施。比如獨派包括蔡英文等綠營人士，將清政府打造成殖民台灣的外來政權，聲稱清政府掠奪原住民土地、屠殺原住民，這是非常違背歷史的。他指出，事實上因為台灣教科書將清朝部分壓縮到很小範圍，將清朝歷史空洞化，讓人們在歷史失憶前提下，講述了很多完全與歷史事實不符的內容。舉個例子，清朝的官員承認原住民對全台灣的土地所有權，但是如果准許土地可以買賣，擔心過不了多久，原住民土地全被漢人買去，而陷於貧窮。所以禁止土地買賣，強制漢人必須租用原住民的土地，以向原住民支付“番租”的方法，也就是以“一國兩制”的土地優惠政策，保障原住民200年的生計，這是世界上偉大的成就。十八九世紀美國屠殺印第安人，而我們卻保護了原住民200年，而且是用行政力量保護了原住民，這才是歷史正義，但是因為我們歷史教育被壓縮，歷史失憶，反而把清朝想得如此不正義。

