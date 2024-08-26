新一輪黎以衝突意味著什麼？

中評社北京8月26日電／新華社報導，黎巴嫩真主黨25日宣佈，當天對以色列進行大規模襲擊，目的是報復以色列暗殺該組織高級軍事指揮官福阿德·舒庫爾。以色列國防部長加蘭特宣佈，以全境進入48小時緊急狀態。



局勢如何



新華社駐以色列記者手機安裝的預警系統顯示，以色列北部城鎮謝莫納、阿卡等地及其佔領的戈蘭高地25日清晨密集拉響防空警報。以色列急救組織“紅色大衞盾”說，阿卡有一人被火箭彈彈片擊中受傷。



黎巴嫩真主黨發表聲明說，該組織向以色列11個軍事地點發射超過320枚火箭彈，對以色列第一階段打擊已“勝利結束”。以國防軍則說，真主黨從黎巴嫩向以色列北部發射了約210枚火箭彈和約20架無人機，一些火箭彈被攔截，還有一些擊中目標造成破壞，另有一些落在空曠地區。



以軍發表聲明說，以軍事先偵察到黎巴嫩真主黨將對以色列進行大規模襲擊，隨即對黎境內目標進行先發制人打擊。



據黎巴嫩國家通訊社報導，以軍空襲對黎南部房屋、農作物和基礎設施造成嚴重破壞，特別是電力和供水系統。



以色列本土守備司令部發佈對特拉維夫及以北地區的民眾防禦指南。根據指南，25日早間6時30分至26日18時，附近若有避難場所並能保證及時到達，教學和其他日常工作可以正常進行，聚集活動戶外最多30人、室內最多300人，以色列北部靠近黎巴嫩邊境的海灘關閉。黎巴嫩真主黨發動襲擊後，位於特拉維夫附近的本-古里安國際機場部分航班一度取消。

