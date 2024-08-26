哈馬斯要求以色列遵守7月收到的停火方案

中評社北京8月26日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局成員伊扎特·里什克25日發表聲明，要求以色列遵守7月收到的以美國總統拜登所提建議和聯合國安理會相關決議為基礎的停火方案。



新華社報導，聲明說，哈馬斯談判代表團在與斡旋方埃及和卡塔爾會晤並聽取談判結果後已于25日晚離開埃及首都開羅。



聲明說，哈馬斯願意以實現加沙人民最高利益和制止對加沙人民侵略的方式，執行其7月收到的以拜登所提建議和安理會相關決議為基礎的停火方案。



聲明說，哈馬斯代表團強調了其立場，即任何協議都必須包括永久停火、從加沙地帶完全撤軍、加沙地帶居民自由返回家園和重建加沙地帶，以及釋放被扣押人員等內容。



本月15日，新一輪加沙停火談判在卡塔爾首都多哈舉行，16日暫停，此後在開羅重啟。斡旋方美國、卡塔爾和埃及16日發表聯合聲明說，美方在之前方案要點的基礎上提交了一份新方案。哈馬斯18日發表聲明說，以色列總理內塔尼亞胡仍在為達成停火協議設置障礙，並提出新的條件，新方案與內塔尼亞胡提出的條件別無二致，特別是他拒絕永久停火以及從加沙地帶全面撤軍，並堅持繼續佔領“費城走廊”等地。此外，內塔尼亞胡還在交換被扣押人員問題上提出新的條件，這些都阻礙了相關協議的達成。



據巴勒斯坦加沙地帶衞生部門25日發佈的數據，去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過4萬名巴勒斯坦人死亡、逾9.3萬人受傷。