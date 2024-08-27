外交部：中國願繼續與非洲攜手推進減貧進程

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京8月27日電（記者 海涵）外交部發言人林劍8月26日在例行記者會上表示，中國始終是非洲探索現代化發展新道路的有力推動者，開辟減貧新路徑的重要貢獻者。我們願以即將舉行的2024年中非合作論壇峰會為契機，繼續與非洲攜手推進減貧進程，為非洲人民創造更加美好的未來。



有記者提問，近期，我們注意到很多非洲媒體和學者都在關注中非減貧合作，他們認為中非合作為非洲實現糧食自給自足、消除貧困和改善民生帶來了新希望。發言人對此有何評論？如何評價中非合作對非洲減貧的重要意義？



林劍表示，消除貧困是人類共同使命，也是非洲人民共同心願。從“十大合作計劃”到“九項工程”，減貧始終是中非合作的重要組成。多年來，我們秉持真實親誠理念和正確義利觀，積極落實《中國和非洲聯盟加強中非減貧合作綱要》，在中非合作論壇框架下開展減貧交流合作，取得顯著成果。



林劍說，在“減貧惠農工程”中，中國立項實施了47個減貧和農業項目，培訓了近9000人次農業人才，推廣了300多項先進適用技術，惠及非洲100多萬小農戶。中國的菌草技術帶動當地數十萬人增收，中國的雜交水稻推動非洲多國水稻產量從每公頃平均2噸提升到7.5噸，中方專家設立的水稻減貧示範村讓“人人有所食、人人有儲蓄”成為現實，中國企業建立的農業合作園區和農產品加工廠極大提升了當地農產品附加值，中國建立的非洲農產品輸華“綠色通道”讓一大批優質非洲農產品進入中國。“百企千村”項目中，中國在非企業實施了320個社會責任項目，超1萬個村落社區受益。我們還舉辦了多場非洲基層幹部減貧交流研修班，分享減貧經驗。



林劍表示，中非合作還積極助力非洲大陸工業化進程，提升當地經濟自主發展能力。尼日利亞萊基自貿區、中埃·泰達蘇伊士經貿合作區等中方參與投資的合作園區大大促進了非洲國家對外招商引資，通過產業集群助力“非洲製造”走向世界。我們在15個非洲國家建成17個魯班工坊，促進了當地民眾就業。



林劍說，中國始終是非洲探索現代化發展新道路的有力推動者，開辟減貧新路徑的重要貢獻者。我們願以即將舉行的2024年中非合作論壇峰會為契機，繼續與非洲攜手推進減貧進程，為非洲人民創造更加美好的未來。



