外交部：中方敦促菲方立即停止侵權挑釁

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京8月27日電（記者 海涵）外交部發言人林劍8月26日在例行記者會上就菲律賓船只非法侵闖仙賓礁一事回答記者提問。他表示，中方敦促菲方立即停止侵權挑釁，立即撤走有關船只。中方將繼續依法採取堅決有力措施，維護自身的領土主權和海洋權益，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性。



有記者提問，昨天，中國海警指責一艘菲律賓船只在南海仙賓礁附近故意與中國海警船相撞。中方還表示營救了落水的菲方人員，但菲方稱該說法“完全沒有根據”。外交部對此有何回應？



林劍強調，仙賓礁是中國南沙群島的一部分。8月25日，菲律賓漁業與水產資源局公務船不顧中方堅決反對和一再勸阻，執意侵闖中國南沙群島仙賓礁附近海域，並以危險方式故意衝撞現場執法的中方海警船。造成雙方船只發生碰撞的責任完全在菲方。中國海警依據國內法和國際法對菲方船只採取必要處置措施，現場操作專業、克制、規範。



“一段時間以來，菲方頻繁派出海警船、公務船等強闖仙賓礁附近海域，企圖向在仙賓礁潟湖長時間滯留的菲海警船實施補給，謀求實現長期存在。”林劍說，菲方此舉嚴重侵犯了中方主權、嚴重違反了《南海各方行為宣言》，破壞了南海和平穩定。中方敦促菲方立即停止侵權挑釁，立即撤走有關船只。中方將繼續依法採取堅決有力措施，維護自身的領土主權和海洋權益，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性。

