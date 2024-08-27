外交部：美做法引發全球對貿易戰的最大擔憂

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京8月27日電（記者 海涵）外交部發言人林劍8月26日在例行記者會上表示，通過《通脹削減法案》搞歧視性補貼，連續阻撓世界貿易組織上訴機構法官遴選，動輒對別國產品加征高額關稅，美方的這些做法引發全球對新一輪貿易戰的最大擔憂。



有記者提問說，我們注意到，有美國媒體日前發表文章稱，中國加大製造業投資的做法將加劇產能過剩問題，擠壓其他國家企業，引發新一輪全球貿易戰。發言人對此有何評論？



林劍表示，中國製造享譽全球，靠的是持續研發投入和比較優勢，而不是靠補貼進行傾銷，更不是靠保護實現壟斷。我們以自身完備的製造業產業鏈保障了全球產供鏈穩定，也帶動了世界範圍內的技術進步和產業升級。中國貨物貿易出口國際市場份額連續15年保持全球第一，進口國際市場份額也連續15年保持全球第二，為世界經濟穩健發展發揮了公認的重要作用。



林劍指出，每當自身陷於困局，美國一些人士和媒體就把別國當作轉嫁矛盾的“替罪羊”，這種情況屢見不鮮。事實很清楚。通過《通脹削減法案》搞歧視性補貼，連續阻撓世界貿易組織上訴機構法官遴選，動輒對別國產品加征高額關稅，美方的這些做法才是引發全球對新一輪貿易戰的最大擔憂。數據也很清楚。去年世貿組織成員中，僅美國通報的技術貿易壁壘措施就有454件，比它後面的5個成員通報的總數還要多。



林劍說，保護主義帶不來“一家獨贏”的幻象，只會失去合作共贏的機遇。過去，中國經濟與世界發展深度交融，未來，我們也將進一步擴大高水平對外開放，培育全球經濟發展新動能。在開放合作的大道上，中國永遠是世界的機遇。



