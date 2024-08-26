第二十四屆中國國際投資貿易洽談會三大特點

中評社北京8月26日電／據新華社報導，26日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹第二十四屆中國國際投資貿易洽談會有關情況，並答記者問。商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激表示，本屆投洽會具有三大特點：第一，開放的主題更加鮮明。第二，“投資中國”主線更加清晰。第三，共建“一帶一路”底色更加鮮明。