【
大
中
小
】 【
打 印
】
第二十四屆中國國際投資貿易洽談會三大特點
http://www.CRNTT.com
2024-08-26 16:48:11
中評社北京8月26日電／據新華社報導，26日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹第二十四屆中國國際投資貿易洽談會有關情況，並答記者問。商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激表示，本屆投洽會具有三大特點：第一，開放的主題更加鮮明。第二，“投資中國”主線更加清晰。第三，共建“一帶一路”底色更加鮮明。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
食安辦通報“罐車運輸亂象問題”調查情況
(2024-08-26 16:47:27)
國務院公布實施《退役軍人安置條例》
(2024-08-02 20:09:20)
首批城市一刻鐘便民生活圈試點經驗開始推廣
(2024-07-24 13:38:14)
國務院安委辦緊急通知部署汛期安全生產工作
(2024-07-22 11:22:06)
跨省通辦，讓群眾少跑快辦
(2024-07-19 17:59:15)
上半年新外商投資企業數同比增長14.2%
(2024-07-15 14:20:48)
商務部全力保障受災地區生活必需品供應
(2024-07-12 16:36:38)
商務部回應有關中國電動汽車補貼問題
(2024-07-12 16:34:47)
李強簽署國務院令
(2024-07-02 10:44:36)
《稀土管理條例》10月1日起施行
(2024-07-01 12:09:45)