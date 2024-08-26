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柬埔寨國王西哈莫尼和太后莫尼列來華
http://www.CRNTT.com   2024-08-26 17:02:15


　　中評社北京8月26日電／據新華社報導，柬埔寨國王諾羅敦·西哈莫尼、太后諾羅敦·莫尼列·西哈努克於26日乘專機抵京。

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