張國清：扎實推動商業航天高質量發展

中評社北京8月26日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清近日在海南調研商業航天發展和安全監管等工作。他強調，要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，全面落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，強化創新驅動，嚴格安全監管，扎實推動商業航天高質量發展，加快建設航天強國，更好助力發展新質生產力、推進中國式現代化。



23日至25日，張國清到文昌國際航天城產業服務中心、遙感衛星應用產業綜合信息與服務平台和海南商業航天發射場，詳細瞭解商業航天科技創新進展以及相關產業布局和發展狀況，實地考察發射場和發射工位建設及運行準備情況。他指出，要準確把握商業航天發展趨勢和特點，堅持穩中求進，統籌各方面資源力量，促進創新主體有序參與，持續提升商業航天發展水平。要充分發揮新型舉國體制優勢和我國製造業門類全、產業鏈完整配套優勢，推進商業衛星和火箭關鍵核心技術攻關，支持前沿引領技術、顛覆性技術創新，推動創新鏈產業鏈深度融合，促進科技成果轉化應用，增強高可靠、低成本、批量化製造能力，提升核心競爭力。要著眼滿足未來發射需求，穩步推進商業航天發射場建設，優化運營管理流程，不斷提升發射能力和效率。要建立健全覆蓋全產業鏈的技術標準體系，拓展應用場景，培育產業生態，引導合理布局，促進商業航天產業集聚發展。



張國清強調，要統籌發展和安全，針對商業衛星、火箭、發射場等全方位完善基礎性制度安排，強化質量安全過程管理，加快構建標準化制度化的商業航天發射組織管理模式，切實增強安全管控能力，不斷夯實商業航天安全有序、持續穩定發展的基礎。要落實“三管三必須”要求，建立完善覆蓋商業航天科研、生產、試驗、發射、測控、運維等全生命周期的安全監管體系，加強監管隊伍和監管能力建設，確保全鏈條各環節安全可控，以高水平安全保障商業航天高質量發展。