海南“企業無擾日”：督促規範涉企檢查

中評社北京8月26日電／據中央紀委國家監委網站，日前，海南省屯昌縣應急管理局計劃到三葉（海南）石油天然氣有限公司開展調研，通過海南省涉企活動統籌監測系統預約，因企業工作安排原因調整調研計劃。



到企業開展調研、邀請企業參加活動、要求企業報送數據材料……在海南，上述涉企活動均需預約或登記。今年3月，在海南省紀委監委推動下，圍繞“無事不擾”服務原則打造的海南省涉企活動統籌監測系統正式上線，對省直各單位、各市縣區及其部門、鄉鎮街道開展涉企活動進行統籌監測。系統上線至今，共統籌各類活動7157次，其中發起活動被拒79次。



二十屆中央紀委三次全會強調，“重拳糾治幹部群眾反映強烈的形式主義、官僚主義”，並要求“推動黨員幹部多在實效上用真功夫、少在形式上動歪腦筋”。一段時間以來，“車輪戰”式登門檢查、重復填報信息、多頭考核等擾企現象時有發生，占用企業生產經營資源。



海南省紀委監委營商環境監督檢查室主任李紅山告訴記者，針對企業反映強烈的多頭調研、隨意檢查、吃拿卡要等問題，該省紀委監委推動省營商環境建設廳開展“綜合查一次”改革，印發實施相關工作規程。鼓勵各市縣結合地方產業特點，探索“綜合查一次”“個性化場景”等舉措，在確保依法行政的前提下，最大限度減少對企業正常生產經營活動的干擾，讓企業輕裝上陣。



“我們最頭疼的就是重復頻繁的檢查，曾經最多時一天迎接了4撥人。現在檢查頻次大大減少，就能把更多精力用在經營發展上。”作為重慶市九龍坡區重點企業的負責人，重慶佳宇建設（集團）有限公司總經理李迪著曾疲於迎檢。自該區紀委監委推動制定相關涉企事項工作制度以來，他的“減負感”明顯提升。



親而有為，無事不擾。該制度明確將每月8日至23日設為“企業無擾日”，除特別規定外，相關行政執法部門均不得在此期間去企業開展執法檢查工作。為保障“無事不擾、有事必到”，九龍坡區紀委監委在“碼上監督”平台新增涉企執法檢查“碼上”報備功能，同時向全區2200餘家企業開放企業掃碼報備端口，嚴防執法人員漏報、瞞報執法檢查的情況。目前共收集到涉及20個單位的650條涉企執法檢查信息，從中發現在“企業無擾日”開展檢查等105項問題，督促8家單位說明情況、優化舉措。

