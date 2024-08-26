駐中信集團紀檢監察組推進智慧監督建設

中評社北京8月26日電／據中央紀委國家監委網站，近日，中央紀委國家監委駐中信集團紀檢監察組督促協助中信集團黨委成立大監督數字化建設工作組，研究推廣下屬南京鋼鐵集團智慧監督經驗，以信息化手段賦能正風肅紀反腐各項工作。



“早前，我們派員赴南鋼集團實地調研智慧監督系統。”駐中信集團紀檢監察組有關負責同志介紹，自2019年起，南鋼集團紀委依托原有的數字化管理基礎，分期建設智慧監督平台，在實現紀檢業務全流程信息化的同時，重點通過構建數據分析、預警觸發等功能，為更好開展監督工作提供線索和依據，進一步防範廉潔風險。



8月13日，南鋼集團智慧監督平台彈出一則預警信息：供應商疑似彼此關聯，可能存在圍標風險。隨後，南鋼集團紀委工作人員在平台“預警線索處置”模塊中上報該預警線索，經智慧監督科科長確認、紀委辦主任審批，交由紀檢員對線索進行摸排。



圍繞企業核心業務，南鋼集團紀委在智慧監督平台搭建紀檢業務、數據分析、智能工具運用等系統，開發覆蓋招采、工程、物資、質量、銷售、財務等關鍵領域的201個預警模型，實現縱向上業務全流程數據追溯，橫向上數據碰撞對比，從而及時發現異常數據及問題。“平台建成3年來，預警信息共轉化問題線索141個，處理處分14人，挽回損失600餘萬元，預防損失發生超1.5億元。”南鋼集團紀委有關負責同志說。



今年2月，智慧監督平台預警信息顯示，該集團兩個招標項目涉及採購同一型號的服務器，但價格相差過大。“同一家供應商在相鄰的兩個月中標相同型號的服務器，價格分別為2.49萬元和5.75萬元，即便存在市場價格波動，也不至於相差近一倍。”南鋼集團紀委有關負責同志說，對該型號服務器市場詢價後，他們發現2.49萬元的價格遠低於市場價。



隨後，南鋼集團紀委對實際供貨情況進行查驗，發現2.49萬元的服務器供貨型號與合同不符，存在供應商減配、低配供貨問題。經與供貨商負責人、相關部門負責人、項目驗收人員分別談話後，發現相關部門負責人私自同意供貨商按照非合同約定型號供貨，驗收人員也未正確履職。最終，南鋼集團對相關部門負責人、驗收人員進行嚴肅處理，並責令供貨商按合同退賠違約款項。

