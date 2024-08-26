新疆：合力攻堅解決群眾急難愁盼

中評社北京8月26日電／據中央紀委國家監委網站，新疆維吾爾自治區紀委監委針對社會救助政策落實不精準等問題，督促民政、公安、人社等部門建立橫向聯動比對信息對接機制，推動高齡津貼審核時限由59天縮短至18天；烏魯木齊市紀委監委認真開展欠薪“回頭看”專項行動，有效解決群眾“煩薪事”；阿克蘇地區溫宿縣紀委監委聚焦群眾反映強烈的“交房難”“辦證難”問題，督促幫助群眾辦理不動產證2124本……



習近平總書記強調，江山就是人民，人民就是江山。中央紀委國家監委部署開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治以來，新疆維吾爾自治區深學細悟習近平總書記關於堅持人民至上的重要論述、關於新疆工作的重要講話和重要指示批示精神，從堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的政治高度深入開展集中整治。



自治區黨委堅決扛起主體責任，多次召開常委會會議專題研究部署集中整治工作，聽取推進情況匯報，推動集中整治工作向縱深發展。各地州市、縣市區黨委書記主動擔責，定期召開推進會、調度會研究推動，構建起黨委統籌領導、紀委監委監督推動、職能部門合力推進、各級抓好具體落實的工作格局。自治區各級紀檢監察機關盡銳出戰、全力攻堅，突出案件查辦和問題整治，推動解決了一批群眾反映強烈的急難愁盼問題，以集中整治實效凝聚人心、厚植團結穩定基礎。



“維護群眾切身利益是紀檢監察機關的職責所在、使命使然，整治群眾身邊不正之風和腐敗問題是我們必須扛起的重大政治責任。”自治區紀委監委有關負責同志介紹，按照“自治區牽頭抓總、地州市統籌落實、縣市區強力攻堅”要求，持續傳導責任壓力，制發高質量縱深推進集中整治的30條具體措施，精準把握集中整治關鍵、重點、方法，確保集中整治節奏不變、力度不減。



突出“一把手”抓、領導包聯、跟進督辦，強力推進集中整治。自治區紀委監委主要負責同志主抓直管、靠前指揮，深入一線調研指導，召開駐村第一書記座談會收集群眾所思所盼，推動查辦疑難複雜案件、整治突出問題，對工作不力的職能部門主要負責同志約談提醒。班子成員落實包聯地州市工作機制和重點問題領辦督辦機制，委分管領導召開職能部門、派駐（派出）機構工作調度會，帶隊到自治區相關職能部門調研，督促認真梳理摸排和解決群眾反映強烈的普遍性、行業性問題，打通堵點難點，推動系統治理。

