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檢察機關依法對李吉平決定逮捕
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2024-08-26 16:52:40
中評社北京8月26日電／據新華社報導，記者26日從最高人民檢察院獲悉，國家開發銀行原黨委委員、副行長李吉平涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，經最高人民檢察院指定管轄，河南省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對李吉平作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。
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