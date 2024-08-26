中國再保巨災風險綜合治理研討會成功舉辦

（圖源：大公報） 中評社北京8月26日電／據大公報報導，8月23日，中國再保巨災風險綜合治理研討會在北京舉辦。來自政府部門、監管機構、行業協會、科研院所、保險同業等單位的三百餘名嘉賓，通過“線上＋線下”的方式參與了研討會活動。



中國再保董事長和春雷、財政部金融資本運營評價中心主任於紅、中國保險行業協會會長於華、中國保險學會會長董波、國家金融監管總局財產保險監管司（再保險監管司）副司長陸玉華、香港保監局執行董事（政策及法規）劉中健、門頭溝區人民政府區長呂晨飛、北京市氣象局局長郝麗萍、中投公司直管企業領導小組辦公室／股權二部副主任楊毅、中國氣象局應急減災與公共服務司副司長馮文、中國地震局震防司副司長林碧蒼、中國人民財產保險股份有限公司副總裁降彩石、北京綠色交易所有限公司董事長王乃祥、重慶江北嘴中央商務區管理委員會副主任楊珊珊、國家氣候中心主任巢清塵等領導和嘉賓出席會議，中國再保總裁莊乾志主持會議。



和春雷代表中國再保首先致歡迎辭。和董事長在致辭中指出，中國再保始終堅持金融工作的政治性和人民性，積極推動巨災風險管理和巨災保險創新，形成了“一體兩翼”新發展格局，全面服務國家災害治理體系建設。



於紅在致辭中表示，黨中央高度重視巨災保險事業發展，未來需要在著力明晰巨災保險內涵外延、著力完善巨災保險運行模式、著力規範巨災保險方案機制、著力夯實巨災保險發展基礎、著力加強巨災保險政策協調“五個著力”上下功夫，推動我國巨災保險高質量發展，不斷滿足人民群眾的需要。



於華在致辭中指出，當前，發展巨災保險已上升為國家戰略，我國巨災保險發展機遇很多、空間很大，中國保險行業協會將加強與政府部門和社會各界合作，推動完善巨災保險體系設計，擴大巨災保險產品供給，深化巨災保險科技賦能，做好巨災保險風險減量，提升巨災保險認識水平，構建起更加科學高效的巨災保險體系。



陸玉華在致辭中表示，國家金融監管總局下一步將加強研究形成具有中國特色的巨災保險理論，支持地方政府根據本地區風險特點開展巨災保險試點，鼓勵再保險公司加大對巨災風險的支持力度，支持保險公司探索新型巨災風險分散方式，逐步形成“保險＋科技”新模式，提升行業風險管理和定價能力，推動巨災保險高質量發展。



劉中健在致辭中表示，在持續完善巨災風險治理體系的過程中，巨災風險債券化可以發揮重要作用，成為擴充承保能力、加強風險管理的有效途徑。香港將持續完善現有政策和制度，並與各界溝通，從數據開發、產品創新、投資者教育等多方面培育保險相連證券生態圈，積極服務國家巨災保險發展。

