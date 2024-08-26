日本民眾要求政府停止核污染水排海加害行為

中評社北京8月26日電／據新華社報導，8月24日是日本政府啟動福島核污染水排海一周年。這一年，福島第一核電站安全事故頻發，引發國內外廣泛擔憂和質疑。當日傍晚，不少日本民眾在東京舉行抗議集會，要求政府和東京電力公司（東電）停止核污染水排海，批評日本政府將國內海產品遭受“風評被害”（即聲譽受影響）的責任轉嫁給他國。



抗議集會由日本民間組織發起。在抗議活動現場，民眾手持橫幅和旗幟，上面寫著“不要把核污染水排放入海”“廢除核武器”“不要向大海里扔垃圾”等標語，並齊聲高呼“不要核垃圾”“不能成為核災難的加害者”“守護未來”等口號，要求政府停止向海洋排放核污染水的危害行為。



2023年8月24日，日本政府無視國內外強烈反對，正式開始將福島第一核電站核污染水排放到太平洋。據報導，截至目前，日本已進行了8次核污染水排放，一年來總排放量達到約6.3萬噸。



這一年間，從福島第一核電站工作人員被核污染水濺射到數噸核污染水洩漏，從多次發生停電事故到不久前核燃料殘渣首次嘗試取出因人為失誤取消……福島第一核電站安全事故層出不窮，充分暴露東電公司管理混亂和日本政府監督不力。抗議集會發起組織負責人井上年弘表示，日本政府和東電公司不負責任的處理方式只會加劇民眾的不信任感，應該停止向海洋排放核污染水的行為。



“核洩漏事故發生後，我就沒有家了。”來自福島縣的抗議者阪口美日是福島第一核電站核洩漏事故的受害者，家中房屋因受到輻射而被拆除，從此失去了家園。她說，福島縣的很多漁民至今仍處於不安和憂慮之中，政府在沒有給出令人信服的說法的情況下就強制排放核污染水，遭到當地民眾的強烈反對。