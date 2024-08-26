韓國年度武器出口額將創歷史新高

中評社北京8月26日電／據海外網轉外媒報導，韓國產業通商資源部日前發布的數據顯示，今年上半年，韓國主要軍工集團的出口總額同比增長19.8%，預計年度武器出口額將首次突破200億美元，遠超2023年的135億美元。有分析認為，軍工產業已成為尹錫悅政府重點打造的國家“支柱”產業，在推動韓國對外防務合作以及提升經濟、技術和國家影響力方面發揮著重要作用。



報導稱，今年上半年，韓國軍工企業的主要客戶仍是東南亞和中東的多個國家。同時，受西方國家軍火庫產能不足的影響，歐洲多國成為韓國武器裝備的新客戶。



在東南亞市場，韓國HD現代集團於6月宣布，將向菲律賓出口多艘軍艦，且所有軍艦將於2025年前交付，“以展現韓國軍工企業的競爭力”。此外，韓國韓華防務公司與馬來西亞國防部簽署諒解備忘錄，計劃向馬來西亞出售價值15億美元的36套“天舞”多管火箭炮，並就FA－50戰鬥機的出口事宜進行協商。



在中東市場，韓國LIG Nex1公司向沙特阿拉伯出售10套“天弓”－2導彈系統，價值32億美元；韓國航空宇宙產業公司研製的“完美雄鷹”直升機和FA－50戰鬥機，也被伊拉克和埃及軍方列為潛在採購目標。



韓國在鞏固其傳統國際軍貿市場的同時，還試圖在歐洲、美洲和大洋洲等地開拓新市場。其中，波蘭和羅馬尼亞等國正加快轉向“戰爭經濟”模式，兩國有不少軍購項目由韓國軍工企業承接。



4月，波蘭與韓國簽署價值16億美元的合同，採購72套“天舞”多管火箭炮及數千枚制導火箭彈和短程戰術彈道導彈。5月，雙方追加簽署價值43億美元的K9自行火炮和“天舞”多管火箭炮採購合同。值得一提的是，2022和2023年，波蘭已向韓國軍工企業下達總額達207.6億美元的訂單，相關裝備計劃於2025至2028年交付。韓國產業通商資源部官員表示，依托這些合同，韓國韓華防務公司和現代羅特姆公司等企業的海外軍售業務將持續拓展。羅馬尼亞也向韓國訂購54門K9自行火炮和36輛K10彈藥補給車，價值約9.2億美元。



與此同時，韓國正推動與挪威、瑞典、澳大利亞、加拿大和印度等國達成武器出口協議。韓國產業通商資源部表示，若年底前與上述國家的談判順暢，韓國今年的武器出口額可能突破200億美元，創下歷史新高。

