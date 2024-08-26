尹錫悅施政好評率30%差評率66.4%

中評社香港8月26日電／韓國民調機構Realmeter26日發佈的一份民調結果顯示，總統尹錫悅的施政好評率為30%，差評率為66.4%。



韓聯社消息，Realmeter受日刊《能源經濟新聞》的委託，于本月19日至23日面向全國18歲以上2506人進行了調查（可信度95%，抽樣誤差±2個百分點）。結果顯示，尹錫悅施政表現好評率為30%，較上一次調查下降0.7個百分點，自4月10日國會議員選舉後四個多月來一直徘徊在30~35%水準；差評率為66.4%，較上一次調查上升1個百分點。



按地區看，光州·全羅道（-6.2個百分點）、釜山·蔚山·慶尚南道（-5.5個百分點）、大田·世宗·忠清道（-3個百分點）、大邱·慶尚北道（-1個百分點）的支援率下降，首爾（4.2個百分點）、仁川·京畿道（1.2個百分點）的支援率上升。按年齡看，70多歲人群（-5.2個百分點）、20多歲人群（-4.9個百分點）、40多歲人群（-2.7個百分點）的支援率下降。60多歲人群（4.3個百分點）、50多歲人群（3.2個百分點）的支援率上升。



另外，Realmeter于22日和23日面向全國18歲以上1000人進行了政黨支援率調查（可信度95%，抽樣誤差±3.1個百分點）。結果顯示，執政黨國民力量支援率為37%，較一週前上升6個百分點；最大在野黨共同民主黨為40%，較一週前下降2.2個百分點。另外，祖國革新黨（7.7%）、改革新黨（3.6%）分列其後。