中評編譯：賀錦麗能成為美國首位女總統嗎？

8月19日，賀錦麗參加在芝加哥舉行的民主黨大會（圖源：路透社） 中評社香港8月27日電（記者 郭至君編譯）副總統賀錦麗（Kamala Harris）日前在芝加哥舉行的民主黨大會上接受民主黨總統提名，為美國女性邁出一大步，成為有史以來第二位在主要政黨中名列前茅的女性。根據最新民調，她很可能以微弱優勢成為美國第一位女總統。《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）日前刊載了美國外交關係協會（CFR）研究女性與外交政策領域資深研究員Linda Robinson的文章，探討賀錦麗成為美國首位女總統的可能性。文章編譯如下：



令人震惊的是，美国在男女权力平等方面落后于世界上许多国家。根據外交關係協會的婦女權力指數（Women's Power Index），目前有25個國家擁有女性領導人；有78個國家曾有過女性元首，其中有些國家的女性元首還當選過很多次，墨西哥最近也選出了第一位女性領導人，她將於10月1日就職。那麼，為什麼美國一直難以在這方面有所突破呢？



將美國女性拒于橢圓型辦公室門外的因素並非衹有一個，我們的政治體制、結構性障礙和性別偏見都有一定的影響。舉例來說，美國是唯一不透過直接選舉選出領袖的總統制民主國家。雖然希拉里在2016年比前總統特朗普多獲得近300萬張選票，但如果不是因為選舉團（Electoral College），她可能會成為我們的第一位女總統，因為選舉團制度會給較偏向農村、較偏向白人和傾向投共和黨票的州的選民額外的權重。整個美國的政治生態系統都值得我們從側面看一看，它是如何對婦女產生偏見的。

