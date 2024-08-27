紫荊文化論壇暨院士開講啟動儀式在港舉行

紫荊文化論壇暨院士開講啓動儀式（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月27日電（記者 段曉魯）由紫荊文化集團主辦的“慶祝中華人民共和國成立75週年”紫荊文化論壇暨“紫荊·院士開講”啟動儀式，於8月26日在香港君悅酒店舉行。論壇邀請到來自英國、美國、塞爾維亞、印度尼西亞等國以及中國內地、香港、澳門的專家院士、政商領袖，共同回顧新中國成立75年來的光輝歷程，共話“一國兩制”在港澳的成功實踐，分享科學家的創業故事。



外交部駐港公署特派員崔建春、香港特區政府財政司副司長黃偉綸出席論壇開幕式並致辭，紫荊文化集團董事長許正中致歡迎辭。香港立法會主席梁君彥，香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗，紫荊文化集團副總經理丁偉，中央政府駐港聯絡辦宣文部副部長孫兆敏，中國工商銀行（亞洲）董事長兼執行董事劉亞乾，新世界發展行政總裁鄭志剛，全國政協常委姚志勝，特首政策組副組長王春新，紫荊雜誌社社長楊勇等主禮論壇。外交部駐香港特派員公署新聞及公共關係部主任黃景睿參贊、香港特區政府警務處處長蕭澤頤、海關關長何珮珊、懲教署署長黃國興、消防處處長楊恩健、特首政策組副組長關家明，以及部分港區全國人大代表、政協委員、立法會議員等亦出席開幕式。