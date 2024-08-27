劉兆佳：一國兩制在香港的全面和準確實踐

香港中文大學社會學榮休講座教授、全國港澳研究會顧問劉兆佳（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月27日電（記者 段曉魯）由紫荊文化集團主辦的“慶祝中華人民共和國成立75週年”紫荊文化論壇暨“紫荊·院士開講”啟動儀式，於8月26日在香港君悅酒店舉行。香港中文大學社會學榮休講座教授、全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，在新的起點，香港更有條件和能力在國家新一輪的深化改革和擴大開放的過程中對國家發展和民族復興作出新的貢獻。同時，需要糾正國際社會對“一國兩制”的錯誤認知，爭奪“一國兩制”國際話語權，講好“一國兩制”實踐的香港故事。致辭全文如下：



1997年7月1日，香港回歸祖國並開始實施史無前例的“一國兩制”方針。然而，在內外敵對勢力的不斷干擾和破壞下，雖然“一國兩制”在香港的實踐大體上成功，但卻難言全面和準確落實。值得慶幸的，是過去幾年中央一連串撥亂反正政策和措施有效地扭轉局面，讓“一國兩制”在香港的實踐回到正確的軌道上。



中國政府在上世紀80年代初制定了對香港的“一國兩制”方針，並以它來作為與英國談判所謂“香港前途問題”的基本原則。這個基本原則不但納入國家憲法之中，也成為了《中英聯合聲明》和基本法的核心內容。“一國兩制”的核心內容包括香港作為中國的一個特別行政區實行“港人治港”、高度自治和保持香港原來的資本主義制度和生活方式五十年不變。香港原來的生活方式則包括香港居民一直享有的高素質的自由、民主、人權、法治和社會多元化。“一國兩制”必然和合理地包含了“愛國者治港”和“行政主導”的要求。與此同時，香港必須切實負起維護國家安全的責任，防止香港變成“顛覆基地”，而香港也必須尊重中央在香港所享有的權力和所承擔的責任。香港的民主發展更必須在不損害“一國兩制”和不危害國家安全的前提下循序漸進推進。“一國兩制”的初心，是要促進國家的統一、維護國家主權和領土完整、並讓香港得以利用其獨特的制度為國家的社會主義現代化發揮獨特的作用。中國政府對“一國兩制”的立場早已由“一國兩制”的總設計師鄧小平先生作出了全面和清晰的闡述。

