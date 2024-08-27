鄭永年：香港需深刻領悟鄧小平戰略思維

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月27日電（記者 段曉魯）由紫荊文化集團主辦的“慶祝中華人民共和國成立75週年”紫荊文化論壇暨“紫荊·院士開講”啟動儀式，於8月26日在香港君悅酒店舉行。香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年表示，儘管鄧小平提出“一國兩制”的政策概念是為解決國家統一問題，但如果僅僅在國家統一層面很難認識到“一國兩制”的偉大戰略意義，我們需要從鄧小平作為一個偉大戰略家的角度來深刻認識“一國兩制”的意義。



鄭永年表示，新中國成立75周年，我們取得了偉大的成就。在香港，我們可以從很多方面來討論國家所取得的成就，但所有的成就都離不開“一國兩制”這一核心制度安排。“一國兩制”概念的提出和在香港、澳門的應用無疑是建國以來所取得偉大成就的重要組成部分。實際上，在國際層面，“一國兩制”的意義更為重大，這一中國實踐在世界範圍內為那些需要解決國家統一問題的國家提供了一個可以參考的“中國方案”。



鄭永年提到，為解決國家統一問題，鄧小平創造性地提出了“一國兩制”的政策概念。我們的問題是：為什麼是鄧小平？世界歷史上，尤其是近代以來，國家統一的問題是最難解決的，大都通過戰爭，無論是內戰還是世界性戰爭。遠的不說，冷戰結束以來，國家統一最成功的例子便是東西德國的統一。儘管這一過程並沒有發生戰爭，但也是相當血腥的，因為它以東德的解體為前提的。其它更多地方所見的不是國家的統一，而是國家的分裂，例如前蘇聯的分裂和前南斯拉夫的分裂。迄今，世界上很多亞非拉發展中國家還生活在西方殖民地遺留下來的國家統一問題，國家統一問題不解決，衝突與戰爭就是常態。

