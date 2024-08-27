凌俊傑答中評：一國兩制讓港澳保持繁榮穩定

港區全國政協委員、香港菁英會主席凌俊傑（中評社資料圖） 中評社香港8月27日電（記者 段曉魯）全球華僑華人促進中國和平統一大會日前在香港會展中心隆重舉行。港區全國政協委員、香港菁英會主席凌俊傑接受中評社採訪，他表示，香港、澳門能夠保持繁榮穩定，是因為一國兩制偉大構想成為現實並不斷發揮作用，不斷匡正港、澳的發展路線，這與黨和人民的智慧，港、澳愛國市民的齊心團結密不可分。



凌俊傑表示，當前兩岸關係正處於一個敏感且複雜的階段。根據二十屆三中全會的精神，中央政府重申了推動祖國統一的決心。這恰恰是兩岸關係穩定發展最重要的政治基礎。台灣賴當局上台後，不斷製造問題，打“台獨”擦邊球，在各種勢力慫恿下綁架台灣人民，來實現自己的政治議程，這與當年香港部分政治勢力向境外輸誠，在香港製造事端何其相似。



凌俊傑亦表示，香港、澳門能夠保持繁榮穩定，是因為一國兩制偉大構想成為現實並不斷發揮作用，不斷匡正港、澳的發展路線，這與黨和人民的智慧，港、澳愛國市民的齊心團結密不可分。其中最重要的是，一國是大前提，“台獨”與台海和平水火不容。“台獨”分裂行徑構成對國際秩序最嚴重的挑戰，是對兩岸同屬一個中國的台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。



凌俊傑指出，所謂兩制，在港、澳是合適的，實用的，是再次證明了中華文明兼收並蓄的歷史底蘊，和新中國成立後，一代代領導人的高瞻遠矚，以及港人治港、澳人治澳的先進、優越。無論什麼樣的制度，都能在中國人的改造下，煥發出生機活力，為中國特色的發展道路服務。但並不是一定要將這一套系統“移植”到其他問題，尤其是台灣問題的解決上，台灣問題必然是在民心所向，大勢所趨，中央所指的路線上得到徹底解決，這一解決方案一定是開放的，有各種預案的。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨。祖國一定統一，也必將統一。

