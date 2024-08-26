黎以衝突再升級　中東局勢會否失控？

中評社北京8月26日電／25日，黎巴嫩和以色列互相打擊對方境內目標，雙方衝突驟然升級，引發國際社會對衝突滑向地區戰爭的廣泛擔憂。分析人士指出，加沙衝突的負面影響加速擴散，中東地區局勢本已岌岌可危，黎以交火升級或令局勢進一步惡化，讓陷入僵局的加沙停火談判更難破局。



交火升級



黎巴嫩真主黨25日宣佈，當天對以色列進行大規模襲擊，以報復以色列上月底暗殺該組織高級軍事指揮官福阿德·舒庫爾。在實施報復行動約一個半小時後，黎真主黨發表聲明稱，該組織向以色列11個軍事地點發射超過320枚火箭彈，對以色列第一階段打擊已“勝利結束”。



新華社報導，上海外國語大學中東研究所副研究員趙軍認為，從戰略意圖來看，黎真主黨此次發動襲擊除了報復以色列、聲援巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）、策應伊朗外，還有部分目的是為了試探美國支持以色列的力度。



以色列國防部長加蘭特25日表示，以軍當天對黎真主黨目標進行“精準打擊”，挫敗其針對以色列“迫在眉睫的威脅”。



黎軍方消息人士告訴新華社記者，以色列戰機和無人機當天對黎23個城鎮實施35次空襲，其間發射約70枚空對地導彈，以炮兵還向黎19個城鎮發射約50枚炮彈。據黎巴嫩國家通訊社報導，自25日凌晨開始，以色列對黎實施的一系列空襲對當地電力、供水等基礎設施造成嚴重破壞。這是自去年底以來最猛烈的一次空襲行動。



國際社會高度關注驟然升級的黎以局勢，呼籲相關方採取行動，避免衝突升級。聯合國秘書長古特雷斯25日通過發言人發表聲明，對黎以邊境“藍線”地區交火事件顯著增加“深表擔憂”。聲明說，這些行動使黎以人民都處於危險之中，並威脅地區安全與穩定。

