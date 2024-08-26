俄羅斯與烏克蘭互相發動大規模空襲

中評社北京8月26日電／俄羅斯與烏克蘭26日互相發動大規模空襲。襲擊造成烏境內停水停電，俄羅斯多地基礎設施受損。



新華社報導，俄國防部26日通報說，防空部隊在俄薩拉托夫州、庫爾斯克州、別爾哥羅德州、布良斯克州、圖拉州、奧廖爾州、梁讚州和雅羅斯拉夫爾州上空擊落22架烏克蘭無人機。



薩拉托夫州地方衞生部門表示，當天烏無人機對該州的襲擊造成4人受傷。雅羅斯拉夫爾州州長葉夫拉耶夫26日說，烏軍無人機試圖襲擊該州一處煉油廠。



《烏克蘭真理報》26日報導說，烏軍當天出動無人機，襲擊了位於俄薩拉托夫州恩格斯市的俄軍用機場。



烏克蘭空軍26日在社交媒體上說，當天清晨，烏基輔市、基輔州、哈爾科夫州、蘇梅州、波爾塔瓦州、文尼察州、基洛沃格勒州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、伊萬諾－弗蘭科夫斯克州、利沃夫州和敖德薩州等地遭到俄軍空襲，烏克蘭多地出現停水、停電。利沃夫州軍事行政長官科濟茨基當天說，俄軍當天襲擊了該州能源設施。烏空軍當天凌晨發佈消息說，在俄領空中發現了11架圖-95戰略轟炸機。



烏克蘭總統澤連斯基26日在社交媒體上說，烏方正統計空襲造成的損失情況，俄空襲針對的是烏“關鍵民用設施”。



俄羅斯國防部26日發佈通報說，俄軍當天使用高精度遠程空基和海基武器，對保障烏克蘭軍工綜合體的能源基礎設施進行了大規模集群打擊。據俄羅斯媒體報導，俄方當天襲擊目標包括敖德薩州一處能源設施和伊萬諾－弗蘭科夫斯克州一處存放戰機的機庫。