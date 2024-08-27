紀欣：賴清德搞兩岸對抗得先算一下手中籌碼

紀欣 中評社香港8月27日電（作者 紀欣）8月初至今，柯文哲／民眾黨的政治獻金疑雲案，讓人瞠目結舌，也不禁感嘆，台灣人自豪的民主選舉，不僅製造出“台灣民選獨裁”，原來還是一門賺大錢的生意。長遠來看，該案影響所及絕非一人一黨的政治前途，而是台灣政黨惡鬥的開始，更將改變台灣的政治格局。近期則因其吸走了眾人目光，造成無人檢討賴當局百日的成績單、無人關心正在“憲法法庭”審理的“國會”改革“釋憲”案、沒人在意2025年“國防”預算高達6470億元，占GDP的2.45%，更少有人注意到兩岸關係益發兵凶戰危。



前美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）近期受邀來台演講，24日主動召開記者會指出，聯合國第2758號決議不涉及台灣的地位，“美國應積極施壓，為台灣爭取觀察員地位”。該決議通過至今已有53年歷史，美國一直到去年在國會推動“台灣國際團結法案”（Taiwan International Solidarity Act）時，才開始大肆炒作“2758不涉及台灣”。1971年兩岸領導人都接受“一個中國”，台灣又從來不是國名，當然不會出現在決議文上。美國為打擊已成為國際共識的“一中原則”，頻頻製造莫須有的爭議，但能硬拗多久？現場有記者問“台灣應以何種名義重返聯合國”，海莉說“這取決於台灣人自己的決定，美國不應在這方面指導台灣”。海莉或許不知，我們可沒忘記，2008年的“入聯公投”及“返聯公投”二案，均因投票率未達半數而宣告失敗。



8月23日，賴清德赴金門出席八二三戰役66周年紀念活動。他指出，發生砲戰時，他還沒出生，民進黨也尚未成立，所以“中國要拿下台灣，不是因為哪一個人、哪一個黨”。他又說“政府不斷增加‘國防′預算”、“並與民主陣營肩並肩合作，希望兩岸和平發展”。

