中廣附隨組織案贏了　國民黨：證明政治清算

國民黨中央黨部。（中評社資料照） 中評社台北8月26日電（記者 張嘉文）“行政院”不當黨產處理委員會5年前認定中國廣播公司為中國國民黨附隨組織，土地及建物移轉國有且須追徵77多億元，中廣不服，決定提告。台北高等行政法院今判中廣勝訴，可上訴。國民黨今晚間對此回應表示，感謝台北高等行政法院，也證明了黨產會透過司法追徵、濫訴的政治清算，是毫無正當性。



黨產會在2019年9月24日作成處分，認定中廣是國民黨附隨組織，且中廣土地及地上建物為其不當取得之財產，應於原處分送達之次日起30日內，移轉為“中華民國”所有，如果土地已移轉他人而無法返還之不當取得財產，追徵其價額77億3138萬多元，中廣因此提起行政訴訟請求撤銷黨產會處分。



台北高等行政法院審理後認為，國民黨之後使中投公司等黨營事業，於2005年將華夏公司持有中廣96.95%股權全數過戶給非黨營事業的榮麗公司，此時中廣已脫離國民黨實質持有及控制。黨產會處分誤以嗣後華夏公司簽約出售中廣股權予其他公司之時點，核認中廣非以相當對價轉讓，有基於錯誤事實誤認之違法，因此中廣訴請撤銷，應予准許，今判決中廣勝訴，黨產會敗訴，仍可上訴。



國民黨對此回應表示，感謝台北高等行政法院，依法作出公正判決。從大孝大樓，到中央黨部以及中廣案，黨產會接連敗訴，一再證明黨產會透過司法追徵、濫訴的政治清算，毫無正當性。



