中評觀察：兩岸記者寧夏聯合採訪行意義何在

“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動在7月25日至31日期間舉行（中評社資料照） 中評社香港8月28日電（記者 李子寧）“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動在7月25日至31日期間舉行，來自兩岸及香港的媒體記者赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況，通過參與本次兩岸記者聯合採訪活動，筆者認為，這場為期七天的活動，不僅是一次對寧夏社會經濟文化發展狀況的深度探訪，更是兩岸及香港媒體界增進瞭解、深化合作的重要契機，可以說此次活動亮點紛呈，意義非凡。



一是發揮責任擔當，為兩岸交流注入強大力量。此次聯合採訪活動，不僅是一次新聞采風的旅程，更是一次兩岸媒體人交流的“盛會”。作為此次聯合採訪活動的主體，兩岸的媒體記者們用自己的鏡頭和文字，記錄和傳播寧夏社會的發展變化，肩負起報導新聞、傳遞信息的職責，更承擔了推動兩岸關係和平發展、融合發展的重任。這些報導和作品，也將成為增進兩岸同胞相互瞭解和信任的重要載體。



二是發揮品牌效應，年度重要活動為兩岸交流持續樹立典範。海峽兩岸記者聯合採訪活動是由國台辦和中國記協共同發起組織的品牌活動，既搭建了記者採訪需求和當地新聞發布之間的信息交流平台，又搭建了海峽兩岸媒體同台競技、相互借鑒的業務交流平台，同時還搭建了海峽兩岸記者同吃同住同行同工作的情感交流平台，多年來受到海峽兩岸記者的熱烈歡迎。這一年度兩岸重要交流活動厚植能量、歷久彌新，可以說長期在促進兩岸關係走進走好、走深走實的過程中發揮了品牌效應和引領作用。



三是深入大陸西北省區，使台灣同胞對大陸的認識更加全面真實立體。寧夏作為古代絲綢之路的重要節點，承載著豐富的歷史文化遺產。從銀川的西夏王陵到吳忠的黃河大峽穀，再到中衛的沙坡頭，每一處都散發著厚重的歷史氣息。兩岸記者們走進這些歷史文化遺產，通過實地採訪、親身體驗，不僅讓參訪的台灣記者更加瞭解寧夏悠久的歷史和多元的文化，島內的台灣同胞也能夠通過他們記錄的影像，更深刻感受到中華民族文化的包容和博大精深，增強了對中華文化的認同感和民族自豪感。此外近年來，寧夏在生態文明建設方面取得了顯著成效，成為了全國乃至全球的綠色發展典範，如寧東能源化工基地的循環經濟模式、賀蘭山生態修復的壯麗畫卷等。這些生動的實踐案例，讓兩岸同胞特別是台灣同胞更能感知新時代大陸西部地區的社會經濟面貌，打破固有刻板印象，更新對大陸特別是西部地區的瞭解和認知。