快評：沙利文首度訪華　須正視中方嚴肅要求

中評社快評／美國國家安全顧問沙利文今天起至29日訪問中國，舉行新一輪中美戰略溝通。這是沙利文上任近4年來首次訪華，也是8年來美國白宮國安顧問首次訪華。2016年，奧巴馬政府的白宮國安顧問賴斯專程來華訪問，此後，同類訪問8年未再進行。



沙利文啟程之前，中方闡明立場、並提出嚴肅要求。外交部美大司負責人表示，中方將重點就台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求，強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，“台獨”是台海和平穩定的最大風險。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持“台獨”的承諾。



沙利文此行的背景、時機都很特別，同時又是其上任近4年來、以及白宮國安顧問8年來首次訪華，外界給予高度關注，無疑這也是一次重要訪問。美國即將舉行大選，拜登任期進入倒計時，外界相信，美方與中方一樣不希望中美關係出現巨大動盪。而要做到這一點，美方必須正視、正面回應中方提出的嚴肅要求。



中方關注的重點是台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等。有關台灣問題，沙利文曾多次為拜登在台灣問題上的一些過當言論“消毒”，澄清美國的對台政策立場沒有改變。7月19日，沙利文參加“阿斯彭安全論壇”的爐邊對話時曾稱，因台灣而發生美中戰爭或台海戰爭對所有人絕對是災難性的，美方的基本政策目標是確保這種戰爭永不發生。



“確保這種戰爭永不發生”，沙利文清楚需要做什麼。沙利文訪華為雙方討論緊迫的、關切的問題和管控分歧提供機會。美方在管控“台獨”方面必須做得更多，而不是相反。衹有當美方切實落實不支持“台獨”的承諾，中美關係才可能健康、穩定、可持續發展，避免戰衝突。中美新一輪戰略溝通能否達成重要共識，對台海局勢影響很大。