貴州對違規吃喝露頭就打　緊盯動向嚴管嚴治

資料圖：貴州（圖源：新華社） 中評社北京8月27日電／據中央紀委國家監委報導，“黔西南州委原常委、秘書長張玉龍在私營企業內部食堂接受宴請；貴州省工業和信息化廳民用爆炸品監管處三級調研員周珊接受被檢查對象宴請和娛樂活動安排……”日前，貴州省紀委監委通報8起違規吃喝典型問題，持續釋放對違規吃喝頑瘴痼疾露頭就打、嚴管嚴治的有力信號。



“無論是‘吃公款’還是‘吃老板’，違規吃喝本質上都是‘吃權力’，是大部分違規違紀行為的‘導火索’。”貴州省紀委監委黨風政風監督室相關負責同志介紹，貴州省紀委監委召開專題會議，動員部署各級紀檢監察機關深入開展違規吃喝專項整治。經過持續整治，違規吃喝現象得到有力遏制，但依然頑固反復，在“四風”問題中反彈風險較高。今年1至7月，全省查處享樂主義奢靡之風問題1789個，其中違規吃喝有434個。



嚴肅糾治虛列公務接待、商務招待事項違規吃喝，今年貴州省紀委監委深入開展超標準享受餐飲服務清理，並針對監督發現的招商領域超標準、超規格、超範圍公務接待問題頻發情況，督促省機關事務管理局、省財政廳制定出台了省級招商引資接待管理實施辦法，堅決糾治“舌尖上的腐敗”。



聚焦金融、國企等重點領域、關鍵崗位，該省紀檢監察機關緊盯節點，深入開展專項監督檢查、明察暗訪，並綜合研判監督檢查、審查調查、巡視巡察、信訪舉報情況，精準把握違規公款吃喝問題線索，嚴查嚴辦頂風違紀行為。



前不久，貴州省紀委監委駐省國資委紀檢監察組對群眾反映的信訪問題開展延伸談話，瞭解到駐在部門工作人員蔣某可能存在違規接受吃喝問題線索，隨即開展調查核實，發現蔣某存在利用職務便利幫助商人打招呼採購高檔酒，並接受其宴請、收受禮品等違紀問題。蔣某最終受到嚴肅處理。



緊盯違規吃喝問題背後的人和事，該省紀檢監察機關堅持風腐同查同治，既“由風查腐”，查清吃喝事由、吃喝場所、參與人員和經費來源，深挖違規吃喝行為背後是否存在利益交換、請托辦事、搞“小圈子”等問題，又“由腐糾風”，進一步從腐敗案件中梳理分析違規吃喝問題新動向。

