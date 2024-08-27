上市集資回暖　港融資地位穩

黑芝麻智能於本月8日通過“18C”機制在港交所正式掛牌。（大公報） 中評社香港8月27日電／大公報報導，內地企業加速出海、上市融資，令近期香港新公司上市集資（IPO）活動漸有起色，今年首7個月新公司上市數目已超過去年同期，新公司上市融資呈現回暖跡象，反映香港融資地位穩固，在國家對外開放中的作用不斷提升。



環球股市經歷日圓套息交易拆倉的衝擊之後，投資者對日圓匯價波動猶有餘悸，加上地緣政治局勢及美國大選等不確定因素，將繼續困擾短期美歐日股市。不過，港股市場在全球波動性市之中展現出較強抗震力，跌幅相比美歐日股市溫和得多，恒生指數反復回升至接近18000點，中資科技股如騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）季績有不俗表現，可見中國創新發展勢頭向好，持續吸引資金低吸。



IPO趨增 數量超去年同期



事實上，基金界看好中資股後市表現，例如東方匯理財富管理認為港股市況持續改善，有望跑贏區內股市。因此，隨著港股市場氣氛好轉，新公司上市數目會逐步增加。



其實，今年上半年，合共有30間公司在港上市，以數量計算，排行全球第四。踏入下半年，香港的新公司上市集資活動明顯轉趨活躍，單是7月已經有10間公司上市，去年同期為6間，令今年首7個月新公司上市數目增加至40間，超過去年同期的39間，而今年首7個月涉及上市集資金額為179億元，對比去年同期的208億元，下跌14%。據報港交所正處理約110間公司在港上市申請，預期在今年底前陸續上市，包括內地家電巨頭美的集團，估計集資數十億美元，今年全年新公司上市數目及集資金額有機會錄得同比正增長。



國策支持 內地企上市融資增



國策支持內地企業在港上市，是香港新公司上市集資活動逐步回暖的重要因素。內地推動資本市場雙向開放，境內企業海外融資渠道進一步疏通，意味著內地企業加速出海、上市融資，香港市場毫無疑問成為內地企業境外上市的理想平台，特別是科技初創企業。截至8月初，共有120間企業向中國證監會提交境外上市備案資料，數目已超過去年全年。同時，今年至今已有35間內地企業在港上市，高於去年34間，內企在港上市融資增加，為推動香港IPO市場全面﻿復甦注入強心針。繼黑芝麻智能（02533）成功上市之後，另一從事智能駕駛的內地科技企業地平線，亦計劃在港上市集資5億美元，可以預期稍後有更多內地特專科技企業透過港交所18C規則在港上市。



下調上市門檻 吸獨角獸來港



近日港交所宣布降低特專科技公司市值及SPAC（特殊目的收購公司）併購交易門檻，預期進一步激活公司上市活動，其中已商業化特專科技公司最低市值要求由60億元降至40億元，未商業化特專科技公司最低市值要求則由100億元降至80億元，此舉明顯吸引市值約達10億美元的獨角獸企業來港上市集資，估計內地有數百間獨角獸企業符合特專科技公司上市條件。由此可見香港金融競爭力持續增強，充滿活力，融資中心地位穩固。



內地企業上市續增，反映香港在國家對外開放中的作用不斷提升，扮演角色吃重，繼續是內地企業走出去、拓展全球市場的重要橋頭堡，體現香港作為聯通內地與國際的獨特而不可替代優勢。