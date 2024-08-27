青島建設專案人才信息庫　選優培強提升水

資料圖：青島（圖源：新華社） 中評社北京8月27日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，山東省青島市紀委監委成立專案組，集中力量查辦某國有銀行系列腐敗案件。針對金融領域專業壁壘高、腐敗手法隱蔽等特點，專案組專門從該市的專案人才信息庫抽調了6名有金融領域辦案經驗的業務能手協助辦案，有效提升了辦案效率。



緊密結合審查調查人才隊伍建設需要，青島市紀委監委組織部、各監督檢查室、審查調查室通力合作，系統梳理專案各崗位特點和人員特長特質，建立涵蓋3大類崗位、13項具體能力指標的案件查辦專業化人才跟蹤評價指標體系。該指標體系從崗位上區分為綜合、談話、取證3個模塊，從能力特質上細化為談話突破、筆錄製作、財務分析等13項指標。



在此基礎上，青島市紀委監委根據評價情況，以內審、外查、綜合等模塊為基礎，篩選形成全市專案人才信息庫。人才信息庫按照審查調查工作對紀檢監察幹部的不同需求標準，明確准入條件和程序，按照政治可靠、經驗豐富、業務過硬、骨幹作用突出等條件，共選拔93名幹部進入專案人才信息庫，其中，內審崗位27人，外查崗位45人，綜合崗位21人。



堅持從嚴從實、有進有出，青島市紀委監委加強對入庫幹部的監督管理，推動專案組以加強紀律教育、簽訂保密承諾書、定期約談提醒等方式，嚴防不當交往、跑風漏氣等違紀違法行為發生。同時，採取集中培訓、組織輪訓等方式，注重加強對入庫幹部培訓。確保人崗相適、寧缺毋濫，該市紀委監委組織部每年還會同各監督檢查室、審查調查室結合新上專案參與人員表現情況，分類提出“入庫、留庫、出庫”3類鑒定意見，對人才信息庫進行集中更新、動態調整。