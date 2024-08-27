高息拖累　商鋪今年成交或首次少於千宗

美聯工商鋪行政總裁盧展豪（左二）料減息可成為支持工商鋪較利好因素。 （大公報） 中評社香港8月27日電／大公報報導，高息削弱投資氣氛，美聯工商鋪預測今年工商鋪買賣僅3350宗，勢創29年新低，但該行預期減息在即，可成為支持工商鋪的利好因素。



美聯工商鋪行政總裁盧展豪預測，今年全年工商鋪成交量僅3350宗，屆時將創自1996年有紀錄以來新低。當中，商鋪全年料錄960宗，是歷年來首次跌穿1000宗水平，而工廈全年預料則錄1700宗，兩者皆創有紀錄以來29年新低。雖然寫字樓全年料錄近700宗，屬有紀錄以來次低水平，但僅比2020年歷史低位高出約6.9%。



大手買賣呈“量升額跌”



投資氣氛弱，今年大手買賣市場呈“量升額跌”的態勢。美聯工商鋪數據顯示，截至今年8月中為止，逾億元大手買賣宗數錄51宗，雖然較去年同期增約4.1%，但金額僅錄得逾250億元，按年減少約15.4%，創歷史次低紀錄。當中，本地資金入市占比高達47.1%，涉資119.2億元。



該行認為，目前工商鋪市場有不少銀主盤正在放售當中，預料價格仍面臨壓力，但賣家願意擴大議價空間，部分買家亦願意趁低吸納。因此，該行預計下半年大手成交量值將在現水平維持平穩，全年大手成交料80宗，涉資約400億元。

