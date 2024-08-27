蘭州海關助力“風光”產品走向海外

（圖片來源：科技日報） 中評社北京8月27日電／據科技日報報導，“為進一步激發新質生產力對甘肅外貿的拉動效能，推動新能源產業高質量發展，蘭州海關加大政策供給力度，支持新能源裝備擴大出口，支持甘肅省打造全國重要的新能源及新能源裝備製造基地。”近日，海關總署在線訪談活動在北京舉辦，蘭州海關黨委書記、關長李輝在訪談中介紹，甘肅省立足風電、光熱、光伏等資源禀賦和產業基礎，因地制宜打造全國重要的新能源及新能源裝備製造基地，正積極譜寫中國式現代化甘肅實踐的“風光”篇章。



“一對一”全流程指導出口



“最近我們生產的1370件太陽能組件，經蘭州海關所屬金昌海關監管合格後，順利出口波蘭。”甘肅潮汛新能源科技有限公司（以下簡稱“潮汛新能源”）總經理行磊說，“甘肅武威光能資源富集，為我們參與共建‘一帶一路’、搶灘國際市場打下基礎，再加上海關工作人員‘一對一’的全流程指導，讓我們對開拓海外市場信心滿滿。”



“潮汛新能源是2023年初落地武威的，我們在調研時瞭解到他們有開展進出口業務的意向，就派專人上門介紹出口目的地國的政策法規、報關單位備案、通關流程等注意事項，指導他們在2023年5月完成了海關進出口貨物收發貨人備案，並獲得辦理進出口業務資質，近日已順利實現首次出口。”金昌海關關長李正富介紹。



潮汛新能源的發展，是蘭州海關培育新能源產業外貿經營主體的有力注腳。據統計，目前在蘭州海關備案的甘肅省新能源裝備製造企業共計32家，實際開展業務企業數量正持續增長。



出口前景更加廣闊



位於甘肅省西北部的酒泉市，是全國風能和太陽能資源最為豐富、開發條件優越的地區之一，素有“世界風庫”和“世界風口”之稱。日前，地處該市的甘肅金風風電設備製造有限公司（以下簡稱“金風風電”）生產的一批的風電設備順利出口到烏茲別克斯坦。

