美減息在即　發展商加快推盤

中評社香港8月27日電／大公報報導，據世紀21Q動力總經理楊永健分析說，近半年新盤市場上落甚大，在特區政府全面撤辣的刺激下，今年3月份一手新盤銷售急速上升，單月成交直達4176宗，成為一手新例以來單月銷售新高。但熱潮過後，加上近月樓市明顯出現整固，樓價輾轉回落，發展商也放慢推盤步伐，令本月一手新盤成交量急速下滑。餘下不足一星期，整體新盤銷售僅400餘夥。換言之，8月新盤總銷售勢必跌至不足500夥，較上月的過千夥減少一半以上，本月新盤成交已幾近重返年初時的淡市水平，撤辣效應消失，樓市再次打回原形，樓市確實“來得快、去得更快”。



熱潮過去，近月新盤銷售明顯減慢、樓價持續回落，發展商開價亦要大打折扣，加之上半年新盤銷售熾熱，發展商“去庫存”的壓力漸退下，近月推盤步伐稍稍減慢。不過，今明兩年是新盤落成高峰期，按差餉物業估價署的估算，今年新盤落成量將增加至22267夥，較去年的13852夥大增逾60%，至於2025年的新盤落成量會進一步升至25531夥。新盤入夥陸續有來，發展商亦難以長期減慢推盤，部分發展商只好將剩餘的新盤轉售為租，不過只占少數，貨如輪轉仍是發展商首要目標。



供樓負擔降低



發展商正尋找適切的時機加快推盤，預料美國下月減息勢必引發新一輪推盤潮。新近新地副董事總經理雷霆便明言，美國聯儲局已發出明確的訊息，減息周期展開在即，勢必減低買家供樓負擔，對於樓市用家及投資者帶來很大動力。新地未來兩個月將會三盤齊發，包括北角海璇Ⅱ、元朗站The YOHO Hub Ⅱ兩個現樓項目，以及啟德天璽.天第1期。



下月美國減息幾成定局，現階段的利率經已見頂，當然現時亦難以確定香港減息周期何時展開，但減息會降低買家供樓負擔。與此同時，因應近月租賃市場持續暢旺，整體租金已幾乎連升一年多，減息令供樓負擔減低，至同時間租金亦持續上升，供平過租情況勢必重現，再者如果以七成按揭計算，目前供樓已經與租金接近，供平過租勢必刺激新盤銷售。