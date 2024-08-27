蚊子通過感知紅外輻射來追蹤人類

寬鬆的衣服透過的紅外輻射較少。（圖片來源：加州大學聖芭芭拉分校博士後研究員、共同第一作者尼古拉斯·德博比恩和阿文納什·錢德爾） 中評社北京8月27日電／據科技日報報導，美國加州大學聖芭芭拉分校領導的一個團隊，在已知的蚊子“感覺能力清單”中又新增加了一項——紅外輻射感知能力。研究結果發表在最新一期《自然》雜誌上。



埃及伊蚊等蚊子利用多種線索從遠處定位宿主。這些線索包括人類呼出的二氧化碳、氣味、視覺、皮膚散發的對流熱以及人體散發的濕度。然而，這些線索都有各自的局限性。研究人員猜測，有更可靠的方向性線索幫助蚊子追蹤人類，比如紅外輻射。



此次，團隊將可傳播登革熱等病毒的雌性埃及伊蚊放在兩個區域進行對照實驗。兩個區域都暴露在相同濃度的人類氣味和二氧化碳中，其中有一個區域還暴露在來自人類皮膚溫度的紅外輻射源下。



結果發現，來自34℃（與人類皮膚溫度接近）的紅外輻射源使蚊子的尋主活動增加了一倍，且在距離紅外輻射源約70厘米的範圍內，這種活動頻率仍維持較高水平。這表明感知紅外輻射是蚊子用來定位人類的新途徑。



蚊子無法像感知可見光那樣直接感知到紅外輻射，因為其能量太低，無法激活動物眼睛中用於檢測可見光的視紫紅質蛋白。但團隊發現，蚊子觸角尖端有一種溫度敏感蛋白TRPA1，其本質是一個溫度傳感器，可幫助蚊子檢測紅外輻射。這一發現有助於解釋為什麼寬鬆的衣服特別能防止蚊蟲叮咬。因為其不僅可以阻止蚊子接觸人類皮膚，還可以讓紅外輻射在皮膚和衣服之間消散，讓蚊子無法感知到紅外輻射。