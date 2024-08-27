兩部門發文推進物聯網標準體系建設

（圖片來源：科技日報） 中評社北京8月27日電／據科技日報報導，記者26日從工業和信息化部獲悉，工業和信息化部、國家標準化管理委員會印發《物聯網標準體系建設指南（2024版）》（以下簡稱《指南》），提出到2025年，新制定物聯網領域國家標準和行業標準30項以上，引導社會團體制定先進團體標準，加強標準宣貫和實施推廣，參與制定國際標準10項以上，引領物聯網產業高質量發展的標準體系加快形成。



物聯網是以感知技術和網絡通信技術為主要手段，實現人、機、物的泛在連接，提供信息感知、信息傳輸、信息處理等服務的基礎設施，在推進新型工業化，加快建設製造強國和網絡強國等方面發揮著重要作用。



物聯網技術體系主要包括感知技術、網絡與通信技術、數據處理技術等。《指南》提到，經過多年快速發展，我國物聯網產業已形成龐大市場規模，在技術創新突破、行業融合應用、產業生態培育等方面取得積極成效。伴隨新興技術持續演進、行業應用融合發展，亟須完善物聯網標準體系，推動構建具有國際競爭力的物聯網產業體系。



根據《指南》，物聯網標準體系包括基礎標準、技術標準、建設運維標準和應用標準等4個部分。其中，基礎標準包括術語與分類、架構、標識、測評、安全可信、管理等標準；技術標準包括感知技術、網絡與通信技術、數據處理技術、融合技術、射頻與電磁兼容技術、邊緣計算技術、物聯網操作系統、數字孿生技術等標準；建設運維標準包括規劃設計、部署實施、運行維護等標準；應用標準結合農業、工業、服務業等產業發展特點，提出面向各行業的物聯網應用指南。



組織實施方面，《指南》提出，充分發揮標準化技術組織、產業技術聯盟等平台作用，加強跨行業、跨領域的多標委會技術協作，共同構建先進適用的物聯網標準體系；建立物聯網科技項目與標準化工作聯動機制，在科技項目中強化標準核心技術指標研究，及時將先進適用科技創新成果融入標準；建立物聯網標準實施效果評估制度，根據評估結果及時修訂完善相關標準，保證標準的適用性；加快物聯網國際標準轉化，提升國內和國際標準關鍵指標的一致性程度等。