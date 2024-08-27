大熊貓“香香”在日本六年創收35億

日本遊客在中國四川展示其掛滿大熊貓相關飾品的背包。（圖源：新華社） 中評社北京8月27日電／據大公報報導，日本作為萌文化發源地，民眾非常喜愛憨態可掬的熊貓。1972年，大熊貓“康康”和“蘭蘭”來到東京上野動物園，這是中國大熊貓首次亮相日本，面向公眾開放的第一天，前來參觀的隊伍長達1公里。1972和1973年，上野動物園的遊客數量增加47.2%。



近年，隨著社交媒體興起，進一步帶動日本本地的“熊貓熱”，當中代表是2017年出生的雌性大熊貓“香香”。牠是旅日大熊貓“力力”與“真真”在上野動物園誕下的首隻自然交配且繁殖成功的幼崽，也是該動物園時隔29年迎來的熊貓寶寶，小公主集萬千寵愛於一身。2017年12月，“香香”與公眾見面的第一個月，上野動物園為控制人流，抽簽限定每日2000人，中簽率約為2.2%。在上野動物園中，“香香”的熊貓周邊產品長期占據銷量前三。該園首創記錄“香香”成長的毛絨公仔，其大小、重量和特徵重現“香香”當時的狀態，分為“生後2天”（粉色）、“生後10天”（粉灰相間）和“生後20天”（黑白色）等，萌感十足，深受歡迎。



關西大學理論經濟學榮休教授宮本勝浩估計，“香香”在日本六年的時間，產生的經濟貢獻約為650億日圓（約35億港元）。2021年，“真真”誕下的龍鳳胎“曉曉”和“蕾蕾”，一年給東京都內帶來的經濟效益達到308億日圓（約16.4億港幣）。



去年2月，“香香”回到中國，時隔八個月在雅安碧峰峽基地正式展出，大批日本媒體和日本粉絲，專程來中國與“香香”敘舊。今年6月，“香香”7歲生日，大批日本粉絲再次組團來到四川為其慶生。