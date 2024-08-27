鐵路部門多措並舉保障暑期學生旅客運輸

資料圖（圖源：新華社） 中評社北京8月27日電／據人民日報報導，記者從中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）獲悉：暑期進入尾聲，全國各大院校開學在即，8月26日至9月10日，鐵路將迎來學生客流高峰，預計發送學生旅客650萬人次。鐵路部門精心組織學生運輸工作，統籌做好運力安排和站車服務，全力保障學生旅客平安有序返（入）校。



優化學生售票服務，精準保障購票需求。鐵路12306客戶端推出“學生預約購票服務”功能，學生旅客填寫優惠資質信息後，可預約預售期外的返（入）校車票，系統在開車前第十六天進行車票兌現，能夠為本人及同行乘車人一並預約，方便學生結伴同行或家長送行。進入預售期的車票按正常方式發售，如車票售罄，可使用候補功能。同時，鐵路12306客戶端還推出了“學生出行需求采集”功能，學生旅客可自願提報出行需求，鐵路部門將及時收集分析，統籌考慮行車安全和運力資源，盡最大努力做好運輸保障。



統籌利用運輸資源，增加客運能力供給。充分運用鐵路12306預售和候補購票數據，分析學生客流規律，科學合理配置運力，及時在熱門時段、方向和區間增加運力投放，在學生客流較大的線路組織開行學生專列，盡最大努力保障學生旅客出行需求。針對學生客流較集中的旅客列車，加強重點盯控，確保安全准點到達。在確保汛期安全的前提下，全力以赴保障邊遠地區普速旅客列車、公益性“慢火車”正常運行，方便老少邊和脫貧地區學生旅客出行。



優化鐵路站車服務，便利學生旅客出行。各地鐵路部門主動對接各大高校和地方政府教育部門，及時掌握學生返校開學時間，預留場地設置新生接站專區，增加引導服務人員，協助做好交通接駁，暢通學生旅客“最後一公里”。