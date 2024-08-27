樂悠咭嘟八達通消費　明起優惠多

樂悠節優惠（大公報） 中評社香港8月27日電／大公報報導，八達通明日舉辦“8.28樂悠節”，公布一連串優惠。由8月28日起，持樂悠咭長者在參與活動的實體商戶，單次嘟卡消費滿100元，便可獲8元現金回贈，最多可領800元。八達通並聯同逾60個商戶，在全港超過3500個消費點推出快閃優惠，例如在大家樂享用1元一杯奶茶、在Circle K購買Circle K品牌食品滿50元減10元等。



政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃已於8月25日全面推出，合資人士必須使用樂悠咭，才能享用二元乘車優惠。為鼓勵樂悠咭持有人外出並留港消費，八達通明日首次舉辦“8.28樂悠節”，連續兩周向樂悠咭持有人大派828萬元現金回贈之餘，更聯同超過60家商戶推出樂悠咭持有人特別優惠。



鼓勵留港消費刺激經濟



“8.28樂悠節”當日，樂悠咭持有人可於大家樂、一粥麵及上海姥姥享28元樂悠茶餐、Circle K購買Circle K品牌食品滿50元減10元、日本城購物滿108元減18元、美心中菜外賣自取享7折、百佳超級市場指定產品買一送一等。



部分商戶更會向樂悠咭持有人推出今年全年適用優惠，包括逢星期二萬寧自家品牌單件產品85折、美心西餅任何原價產品享92折、美心MX任何惠顧滿50元減6元、爭鮮指定產品減3元、BreadTalk任何惠顧享9折、大食代及食代館惠顧滿正價60元享9折等。



八達通行政總裁應天麒表示，今次借二元優惠計劃全面推行而首次舉辦“8.28樂悠節”，希望鼓勵樂悠咭持有人多外出走動，亦期望他們可留港消費，支持本地經濟。